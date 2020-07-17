Водителей в Ростовской области предупредили о граде и ураганном ветре

В ближайшие часы на территории региона ожидаются ливни с градом. Одновременно с этим может усилиться ветер.
Водителей попросили быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Необходимо увеличить дистанцию до транспорта, который едет впереди.
Предупреждения касаются и пешеходов.
«Не паркуйте транспорт, блокируя въезды и выезды. Это может перекрыть движение машинам экстренных служб. При переходе через дорогу, необходимо убедиться, что водитель заметил пешехода», — сказано в сообщении.