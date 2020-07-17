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Водителей в Ростовской области предупредили о граде и ураганном ветре

17 июля 2020, 05:44
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области в пятницу в ближайшее время может ухудшиться погода, предупредили в региональном УГИБДД.

В ближайшие часы на территории региона ожидаются ливни с градом. Одновременно с этим может усилиться ветер.

Водителей попросили быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Необходимо увеличить дистанцию до транспорта, который едет впереди.

Предупреждения касаются и пешеходов.

«Не паркуйте транспорт, блокируя въезды и выезды. Это может перекрыть движение машинам экстренных служб. При переходе через дорогу, необходимо убедиться, что водитель заметил пешехода», — сказано в сообщении.

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