Животные оказались под угрозой гибели из-за сильного ливня в Ростове

Представители центра в пятницу, 17 июля, сообщили, что первый этаж здания оказался под водой из-за ливня, который начался в Ростове утром. Собаки оказались по шею в воде. При этом аварийные службы отказали приюту в помощи, заявив, что собаки же умеют плавать.