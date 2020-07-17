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Животные оказались под угрозой гибели из-за сильного ливня в Ростове

17 июля 2020, 11:31
Фото: vk.com/cbg_rnd
Сотрудники Центра безнадзорных животных в Ростове-на-Дону просят помощи у жителе города, обрушившийся ливень поставил под угрозу жизни собак, говорится в сообщении в социальной сети организации.

Представители центра в пятницу, 17 июля, сообщили, что первый этаж здания оказался под водой из-за ливня, который начался в Ростове утром. Собаки оказались по шею в воде. При этом аварийные службы отказали приюту в помощи, заявив, что собаки же умеют плавать.

Спасатели все же прибыли к Центру спустя несколько часов после вызова, однако их помощь уже стала не актуальна. «Коммунальные службы почистили ливневку на Привокзальной и вода стала уходить.Спасибо Всем откликнувшимся», — сказано в комментариях.

Сотрудники центра на Портовой, 1/7 призвали на помощь неравнодушных жителей города. «Кто может приехать в сам Центр — приезжайте! Помощь руками очень нужна! Умоляем, помогите!», — написали сотрудники Центра.

Напомним, что обрушившийся на Ростов дождь и град парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными.

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