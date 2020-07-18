Модель PlayBoy из Ростова заявила, что считает себя страшной

Девушка решила под очередным сексуальным снимком порассуждать на тему страхов и фильмов ужасов и рассказала, что пугает ее саму. Оказалось, что Маша очень впечатлительная и нервная. «Иной раз ночью увижу себя в зеркале и испугаюсь, а потом неделю сплю с включённым светом», — поделилась она со своими подписчиками.