Модель PlayBoy из Ростова заявила, что считает себя страшной

Девушка решила под очередным сексуальным снимком порассуждать на тему страхов и фильмов ужасов и рассказала, что пугает ее саму. Оказалось, что Маша очень впечатлительная и нервная. «Иной раз ночью увижу себя в зеркале и испугаюсь, а потом неделю сплю с включённым светом», — поделилась она со своими подписчиками.
Кроме того, модель поведала, что спала с включенным светом до 23 лет и перестала бояться темноты только после походов к психологу.
На вопрос, что ее могло так сильно напугать в детстве, Лиман рассказала, что всему виной ее родные. «Сёстры пугали Бармалеем, когда не хотели со мной гулять», — ответила она.