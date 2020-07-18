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Модель PlayBoy из Ростова заявила, что считает себя страшной

18 июля 2020, 18:36
Фото: instagram.com/liman_maria/
Модель в стиле ню из Ростова-на-Дону Мария Лиман заявила, что боится смотреться в зеркало, об этом она написала в своем Instagram.

Девушка решила под очередным сексуальным снимком порассуждать на тему страхов и фильмов ужасов и рассказала, что пугает ее саму. Оказалось, что Маша очень впечатлительная и нервная. «Иной раз ночью увижу себя в зеркале и испугаюсь, а потом неделю сплю с включённым светом», — поделилась она со своими подписчиками.

Кроме того, модель поведала, что спала с включенным светом до 23 лет и перестала бояться темноты только после походов к психологу.

На вопрос, что ее могло так сильно напугать в детстве, Лиман рассказала, что всему виной ее родные. «Сёстры пугали Бармалеем, когда не хотели со мной гулять», — ответила она.

Ранее Лиман заявила, что не снимается в порно из-за большой конкуренции.

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