Ростовчанину грозит срок за схрон оружия погибшего отца-военного

Телеграм-канал «Че по Ростову» первым сообщил, что 41-летний житель Военвода обнаружил в подвале своего дома патроны —194 штуки, образца 1943 года, пригодные для стрельбы из автомата АК-47, а также штык-нож. Сообщается, что схрон, скорее всего, принадлежал отцу мужчины — военнослужащему вооруженных сил РФ. который погиб несколько лет назад.