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Ростовчанину грозит срок за схрон оружия погибшего отца-военного

18 июля 2020, 18:14
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в подвале дома схрона оружия, прокомментировал RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области.

Телеграм-канал «Че по Ростову» первым сообщил, что 41-летний житель Военвода обнаружил в подвале своего дома патроны —194 штуки, образца 1943 года, пригодные для стрельбы из автомата АК-47, а также штык-нож. Сообщается, что схрон, скорее всего, принадлежал отцу мужчины — военнослужащему вооруженных сил РФ. который погиб несколько лет назад.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ, „Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов“», — отметили в полиции.

Нарушение по этой статье наказывается ограничением свободы до трех лет, принудительными работами до четырех лет, арестом до шести месяцев, лишением свободы до четырех лет со штрафом.

Ранее житель Крыма по заданию спецслужб Украины делал схроны со взрывчаткой.

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#Новости#Происшествия
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