Танцовщица на Ворошиловском поразила ростовчан

Одетая в платье, стилизованное под моду 20-х годов прошлого века, девушка вдохновенно исполнила свой танец. Многим он очень понравился. «Ну вот можно же не раздеваясь, выглядеть офигенно», — похвалила танцовщицу одна из жительниц города. «Молодчинка, не каждая девушка решиться на такой красивый танец», — написал другой ростовчанин.
Более того, среди подписчиков паблика нашелся парень, который сообщил, что готов жениться на девушке.
Однако некоторые горожане начали придираться к танцовщице, указав на то, что у нее грязные пуанты. Другие же встали на ее защиту и написали, что асфальт в городе тоже не шампунем моют.