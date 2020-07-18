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Танцовщица на Ворошиловском поразила ростовчан

18 июля 2020, 19:36
Фото: vk.com/rostovnadonu
Танцующая прямо на улице девушка удивила и приятно поразила жителей Ростова-на-Дону, фотографии появились в социальной сети.

Одетая в платье, стилизованное под моду 20-х годов прошлого века, девушка вдохновенно исполнила свой танец. Многим он очень понравился. «Ну вот можно же не раздеваясь, выглядеть офигенно», — похвалила танцовщицу одна из жительниц города. «Молодчинка, не каждая девушка решиться на такой красивый танец», — написал другой ростовчанин.

Более того, среди подписчиков паблика нашелся парень, который сообщил, что готов жениться на девушке.

Однако некоторые горожане начали придираться к танцовщице, указав на то, что у нее грязные пуанты. Другие же встали на ее защиту и написали, что асфальт в городе тоже не шампунем моют.

Ранее ростовчанин устроил танцы на проезжей части и парализовал движение транспорта.

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