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Участники ростовского ансамбля рассказали, как спасали их жизни во время ливня

18 июля 2020, 07:50
Фото: zvonnica.blogspot.com
Помощь спасателей в Ростове-на-Дону во время ливня в пятницу, 17 июля, потребовалась нескольким участникам казачьего ансамбля «Звонница», — говорится в сообщении регионального правительства.

Репетиция музыкального коллектива началась еще до того, как пошел дождь. После того, как на Ростов обрушился сильнейший ливень артисты оказались в ловушке. Звонок от участников ансамбля «Звонница» в службу 112 поступил около 13.15 мск. Звонивший сообщил, что вода перекрыла выход из двора и шесть человек оказались заперты в здании по улице Ленина.

«Даже не ожидали, что спасатели приедут так быстро. Спасибо ребятам, которые на руках вынесли меня и моих подруг на сухое место» рассказала одна из артисток ансамбля Елена Халидова.

Напомним, что вчера дождь и град в Ростове-на-Дону парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными.

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