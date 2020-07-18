Участники ростовского ансамбля рассказали, как спасали их жизни во время ливня

Репетиция музыкального коллектива началась еще до того, как пошел дождь. После того, как на Ростов обрушился сильнейший ливень артисты оказались в ловушке. Звонок от участников ансамбля «Звонница» в службу 112 поступил около 13.15 мск. Звонивший сообщил, что вода перекрыла выход из двора и шесть человек оказались заперты в здании по улице Ленина.