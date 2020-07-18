Участники ростовского ансамбля рассказали, как спасали их жизни во время ливня

Репетиция музыкального коллектива началась еще до того, как пошел дождь. После того, как на Ростов обрушился сильнейший ливень артисты оказались в ловушке. Звонок от участников ансамбля «Звонница» в службу 112 поступил около 13.15 мск. Звонивший сообщил, что вода перекрыла выход из двора и шесть человек оказались заперты в здании по улице Ленина.
«Даже не ожидали, что спасатели приедут так быстро. Спасибо ребятам, которые на руках вынесли меня и моих подруг на сухое место» рассказала одна из артисток ансамбля Елена Халидова.
Напомним, что вчера дождь и град в Ростове-на-Дону парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными.