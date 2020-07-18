Власти Ростова назвали число затопленных школ и детсадов

Всего подтопило 23 школы и 13 детских садов. Также были затоплены территории привокзальной площади и железнодорожного вокзала.
Это коснулось и улицы Малиновского, где прекратили автомобильное движение. В данный момент большинство территорий Ростова свободно от воды.
Кроме того, оказалась повреждена дорога на 11-й улице и подмыло мост на Песчаной. Самые сильные повреждения оказались в Советском, Железнодорожном и Ленинском районах.
«Для города является редкостью такое значительное количество осадков, но все подразделения сработали оперативно», — прокомментировал исполняющий обязанности главы города Юрий Овчинников.