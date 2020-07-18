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Власти Ростова назвали число затопленных школ и детсадов

18 июля 2020, 07:48
Фото: Типичный Ростов/vk
В Ростове-на-Дону из-за прошедшего ливня пострадали сразу 36 социальных объектов, сообщили в городской администрации.

Всего подтопило 23 школы и 13 детских садов. Также были затоплены территории привокзальной площади и железнодорожного вокзала.

Это коснулось и улицы Малиновского, где прекратили автомобильное движение. В данный момент большинство территорий Ростова свободно от воды.

Кроме того, оказалась повреждена дорога на 11-й улице и подмыло мост на Песчаной. Самые сильные повреждения оказались в Советском, Железнодорожном и Ленинском районах.

«Для города является редкостью такое значительное количество осадков, но все подразделения сработали оперативно», — прокомментировал исполняющий обязанности главы города Юрий Овчинников.

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