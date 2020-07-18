rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Женщину с ребенком вытащили спасатели из затопленной машины в Ростове

18 июля 2020, 08:57
Фото: pixabay.com
Спасатели в Ростове-на-Дону помогли выбраться из машины, затопленной ливнем, молодой женщине с ребенком, говорится в сообщении регионального правительства.

Это произошло утром в пятницу, 17 июля. Из-за обрушившегося на город ливня женщина оказалась запертой в машине с полуторагодовалым ребенком в районе переулка Озимый.

Сообщение в службу 112 поступило в 09.24 мск и уже через 20 минут спасатели освободили пленников стихии.

Кроме того, помощь потребовалась участникам ансамбля «Звонница», которые тоже оказались заложниками ливня.

В Ростове дождь и град в пятницу, 17 июля, парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными. Был разрушен мост через реку Темерник, а на Змиевской балке сошел оползень.

Материалы по теме
В Ростове отремонтируют пострадавший из-за ливня мостУчастники ростовского ансамбля рассказали, как спасали их жизни во время ливня
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00