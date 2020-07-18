Женщину с ребенком вытащили спасатели из затопленной машины в Ростове

Это произошло утром в пятницу, 17 июля. Из-за обрушившегося на город ливня женщина оказалась запертой в машине с полуторагодовалым ребенком в районе переулка Озимый.
Сообщение в службу 112 поступило в 09.24 мск и уже через 20 минут спасатели освободили пленников стихии.
Кроме того, помощь потребовалась участникам ансамбля «Звонница», которые тоже оказались заложниками ливня.
В Ростове дождь и град в пятницу, 17 июля, парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными. Был разрушен мост через реку Темерник, а на Змиевской балке сошел оползень.