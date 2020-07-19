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Неделя в Ростовской области начнется с гроз

19 июля 2020, 19:46
Фото: pixabay.com
В понедельник, 20 июля, в Ростовской области снова ожидаются дожди, предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Так, по информации Гидрометцентра, на территории региона весь день ожидается переменная облачность. При этом в ночное время и днем в отдельных районах возможен кратковременные дожди, грозы.

Поднимется ветер с северо-востока, его скорость будет составлять 6-11 метров в секунду, при грозе порывы достигать 16 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +17…+22 градусов, по северу до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов. В южных районах будет жарко - до +38 градусов.

Кроме того, в МЧС сообщили о высокой пожароопасности в юго-восточных районах Ростовской области.

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