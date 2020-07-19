Полицейских и медиков заподозрили в продаже агентам данных умерших в Ростове

«Все прикормлены, все работают: МЧС, скорая, участковые… Они меняются, передают друг другу „клиентов“. Раньше такого не было, 12 лет назад была единая служба — МУП, и не стояла такая проблема. Когда все развалилось, предприятия начали „пилить“, ни к чему хорошему это не привело. Появилось много предпринимателей, многие из полиции ушли в похоронное дело. Раньше только в Москве и Санкт-Петербурге был такой ажиотаж с „частниками“, в Ростове в последнее время это появилось. Людям надо писать в прокуратуру, а не в СМИ жаловаться», — говорит директор одного из частных похоронных бюро в Ростове.