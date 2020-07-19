Полицейских и медиков заподозрили в продаже агентам данных умерших в Ростове

Ростовчан раздражают сотрудники частных агентств и похоронных бюро, которые порой раньше врачей и полицейских приезжают к родственникам умерших.
«Все прикормлены, все работают: МЧС, скорая, участковые… Они меняются, передают друг другу „клиентов“. Раньше такого не было, 12 лет назад была единая служба — МУП, и не стояла такая проблема. Когда все развалилось, предприятия начали „пилить“, ни к чему хорошему это не привело. Появилось много предпринимателей, многие из полиции ушли в похоронное дело. Раньше только в Москве и Санкт-Петербурге был такой ажиотаж с „частниками“, в Ростове в последнее время это появилось. Людям надо писать в прокуратуру, а не в СМИ жаловаться», — говорит директор одного из частных похоронных бюро в Ростове.
Наш собеседник, как он уверяет, не платит никому за личные данные умерших, поэтому зарабатывает намного меньше своих конкурентов.
Заведующая отделением экспертизы трупов (морг) ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Элеонора Бельская считает, что похоронную службу пора монополизировать, «найти одного хозяина», который создаст сайт, четко и синхронно пропишет алгоритм действий при смерти человека.
«Как к ним (частникам) адреса попадают — это вопрос. Кто передает данные, только предположить могу: если скорая уезжает — они передают, если полиция — они», — говорит она.
Нет ни одного сайта, где можно было бы посмотреть количество ритуальных агентств в Ростове-на-Дону. Похоронные бюро появляются хаотично по всему городу.
К примеру, в районе улиц Большая Садовая и Красноармейская работают девять ритуальных агентств.
Приложение «2ГИС» показывает в Ростове 75 похоронных бюро, а «Яндекс карты» — 55. В каждом бюро могут работать, к примеру, по 3 сотрудника. Берем среднюю цифру — 60 агентств в Ростове, 180 агентов. Если только один морг БСМП в день принимает 50 умерших, на один труп приходится — по три агента.
О том, сколько стоят «бесплатные» похороны, читайте в материале «Госзаказ по трупам превышен дважды. Почему в Ростове нельзя достойно уйти на тот свет».