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Ростовчане перессорились из-за охранника фонтана

19 июля 2020, 15:17
Фото: https://vk.com/etorostovnadonu
В Интернете произошел конфликт между жителями Ростова-на-Дону из-за охранника, который запретил купаться в фонтане, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Длительное время толпа детей радовалась новому фонтану на Левом берегу. Однако пришел охранник и всех разогнал.

«Всех разогнали, радоваться нельзя, фонтан обтянут лентой… Еще и пригрозил штрафовать, видимо для этого и построили фонтан?», — говорится в публикации.

Многие пользователи в комментариях встали на сторону охранника. «Ну так фонтан не для того, чтобы по нем бегали дети», — прозвучало в комментариях.

«По мокрой плитке опасно бегать, вдруг упадет ребенок и головой ударится об плитку. Потом воплей от матерей будет, что фонтан не огорожен. Всегда думала, что фонтан для красоты сделан, как и многие памятники», — написала местная жительница.

Некоторые горожане не увидели ничего плохого в том, чтобы купаться в фонтане. «Такие фонтаны специально делают, чтобы дети бегали…», — заявили пользователи.

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