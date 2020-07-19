Ростовчане перессорились из-за охранника фонтана

Длительное время толпа детей радовалась новому фонтану на Левом берегу. Однако пришел охранник и всех разогнал.
«Всех разогнали, радоваться нельзя, фонтан обтянут лентой… Еще и пригрозил штрафовать, видимо для этого и построили фонтан?», — говорится в публикации.
Многие пользователи в комментариях встали на сторону охранника. «Ну так фонтан не для того, чтобы по нем бегали дети», — прозвучало в комментариях.
«По мокрой плитке опасно бегать, вдруг упадет ребенок и головой ударится об плитку. Потом воплей от матерей будет, что фонтан не огорожен. Всегда думала, что фонтан для красоты сделан, как и многие памятники», — написала местная жительница.
Некоторые горожане не увидели ничего плохого в том, чтобы купаться в фонтане. «Такие фонтаны специально делают, чтобы дети бегали…», — заявили пользователи.