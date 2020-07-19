В Батайске ребенок и женщина пострадали в столкновении полицейской ГАЗели и «семерки»

По предварительной информации региональной полиции, водитель автомобиля «ВАЗ-2107», двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение со служебным автомобилем полиции.
«В результате столкновения госпитализированы пассажиры „ВАЗ-2107“: 36-летняя женщина и пятилетний ребёнок», — рассказали в ведомстве.
Подписчики группы «Это Ростов» с места событий сообщают, что нарушил правила движения водитель полицейской машины. По словам свидетелей ДТП, «ГАЗель» проехала на красный сигнал светофора по улице Куйбышева, в результате чего и произошло столкновение с «семеркой».