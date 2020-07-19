rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Батайске ребенок и женщина пострадали в столкновении полицейской ГАЗели и «семерки»

19 июля 2020, 16:54
Фото: vk.com/"Это ростов"
В Батайске Ростовской области в воскресенье в результате столкновения ВАЗа и служебного автомобиля полиции пострадали ребенок и женщина, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

По предварительной информации региональной полиции, водитель автомобиля «ВАЗ-2107», двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение со служебным автомобилем полиции.

«В результате столкновения госпитализированы пассажиры „ВАЗ-2107“: 36-летняя женщина и пятилетний ребёнок», — рассказали в ведомстве.

Подписчики группы «Это Ростов» с места событий сообщают, что нарушил правила движения водитель полицейской машины. По словам свидетелей ДТП, «ГАЗель» проехала на красный сигнал светофора по улице Куйбышева, в результате чего и произошло столкновение с «семеркой».

Ранее велосипедистка-пенсионерка пострадала в результате ДТП в Таганроге

Материалы по теме
Медик скончалась после ДТП с участием скорой в Ростовской областиС начала года в Ростовской области спасли 650 пострадавших в ДТПЖенщина погибла в тройном ДТП в Ростове
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14