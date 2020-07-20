«Ангарский маньяк» сознался в еще двух преступлениях

Как сообщает информационное агентство RNS.online со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Иркутской области, Михаил Попков, который был пожизненно осужден за убийства, дал признательные показания и сознался в еще двух преступлениях. На допросе Попков, которого именуют в СМИ «Ангарским маньяком», рассказал, как в 1995 и 1998 годах насильственно лишил жизни двух женщин.
Ранее Михаил Попков отбывал свое пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима, однако после новых признательных показаний его перенаправили в СИЗО-1 в городе Иркутске. «Ангарскому маньяку» уже предъявили обвинение в убийстве 1995 года давности. До настоящего момента, как сообщает следственное управление, убитая числилась без вести пропавшей. Для обвинения в убийстве, совершенного Попковым 1998 году, следствию требуется больше доказательств, поэтому сейчас ведется сбор информации по этому делу.
Напомним, что следственный комитет России ранее доказал виновность Попкова в совершении 81 убийства, а также трех покушений на женщин города Ангарск в период с 1992 по 2010 годы. Его приговорили к двойному пожизненному заключению.