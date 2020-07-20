«Ангарский маньяк» сознался в еще двух преступлениях

Ранее Михаил Попков отбывал свое пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима, однако после новых признательных показаний его перенаправили в СИЗО-1 в городе Иркутске. «Ангарскому маньяку» уже предъявили обвинение в убийстве 1995 года давности. До настоящего момента, как сообщает следственное управление, убитая числилась без вести пропавшей. Для обвинения в убийстве, совершенного Попковым 1998 году, следствию требуется больше доказательств, поэтому сейчас ведется сбор информации по этому делу.