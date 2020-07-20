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Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Ростове с 21 по 23 июля

20 июля 2020, 13:22
Фото: 61.mchs.gov.ru
С 21 по 23 июля в Ростове-на-Дону ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса, сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

Из-за высокой температуры воздуха в указанный период возможны ландшафтные пожары в городских лесах, возгорания сухой травы и камыша вдоль водоемов. Кроме того, велика вероятность пожаров на объектах экономики, расположенных в пожароопасных зонах.

Жителям и гостям Ростова напоминают, что на территории города действует особый противопожарный режим и категорически запрещается разводить костры, проводить работы с применением открытого огня и искрообразованием, за исключением аварийных, и въезжать на территорию лесов на транспорте.

Также нельзя разжигать мангалы, жечь траву на придомовой терриитории и бросать окурки.

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