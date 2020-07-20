Диброву поручили повышать туристическую привлекательность Ростовской области

С 19 июля в Ростовской области стартовал туристический сезон 2020 года, в понедельник в Старочеркасской приняли первый теплоход с туристами. Турбизнес из-за пандемии коронавируса серьезно пострадал, сейчас как никогда важно повышать туристическую привлекательность региона для возрождения экономики.