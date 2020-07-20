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Диброву поручили повышать туристическую привлекательность Ростовской области

20 июля 2020, 11:10
Фото: donland.ru
дмитрий дибров
Известный телеведущий и журналист Дмитрий Дибров посетил регион в роли амбассадора туристского бренда Ростовской области «Вольный Дон», сообщили в облправительстве.

«Он намерен показать возможности различных видов донского туризма: водного, эногастрономического, культурно-познавательного», — сказано в сообщении.

В ходе визита известный ростовчанин посетил Ростов, Таганрог и станицу Старочеркасскую.

С 19 июля в Ростовской области стартовал туристический сезон 2020 года, в понедельник в Старочеркасской приняли первый теплоход с туристами. Турбизнес из-за пандемии коронавируса серьезно пострадал, сейчас как никогда важно повышать туристическую привлекательность региона для возрождения экономики.

Отмечается, что правительство Ростовской области уже реализует пакет мер, направленных на помощь пострадавшим от пандемии отраслям экономики, к которым относится и туристический бизнес.

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