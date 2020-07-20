Досрочную пенсию хотят вернуть для педагогов

Сейчас в Думе обсуждают законопроекты, касающиеся педагогов. Так, предлагается сделать для них удлиненный отпуск и установить среднюю зарплату не ниже средней по региону.
"В советский период у педагогов были удлиненные выходные - 56 календарных дней. Мы предлагаем вернуться к этому, что вполне можно реализовать летом", - сообщил изданию один из парламентариев.
Отмечается, что удлиненный отпуск может повысить качество работы учителей. Также им могут вернуть право уходить на пенсию после 25 лет работы.
Сейчас после повышении пенсионного возраста возможность стать пенсионером для педагогов, отработавших 25 лет, откладывается на пять лет.