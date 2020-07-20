Хитрости для огородников, которые помогут улучшить урожай

Горох
Чтобы увеличить урожай гороха, необходимо рядом посадить горчицу. Этот метод проверен многими огородниками и он пользуется спросом.
Ароматный укроп
Укроп не потеряет свой аромат и вкусовые качества, если его выращивать на солнце, а не держать в тени. Стоит учитывать, что укроп не любит золу.
Насекомые
Урожайность можно увеличить при помощи насекомых-опылителей. Их можно привлечь, если высеять белый или розовый клевер.
Также насекомые прилетят к цветам белой горчицы.
Чеснок
Чеснок станет вкуснее, если его поливать подсоленной водой. Необходимо использовать две ложки соли на 10 литров воды.
Однако делать это можно в первой половине июня.
Морковь
Морковь необходимо регулярно поливать до тех пор, пока у нее не появятся всходы. Затем в течение 10-14 дней ее не увлажняют.
В результате корни лучше укрепятся в почве.