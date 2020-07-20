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Хитрости для огородников, которые помогут улучшить урожай

20 июля 2020, 14:41
Фото: maxpixel.net
Многие огородники используют хитрости, которые помогают справляться с урожаем. Какие именно — в материале RostovGazeta.

Горох

Чтобы увеличить урожай гороха, необходимо рядом посадить горчицу. Этот метод проверен многими огородниками и он пользуется спросом.

Ароматный укроп

Укроп не потеряет свой аромат и вкусовые качества, если его выращивать на солнце, а не держать в тени. Стоит учитывать, что укроп не любит золу.

Фото: torange.biz

Насекомые

Урожайность можно увеличить при помощи насекомых-опылителей. Их можно привлечь, если высеять белый или розовый клевер.

Также насекомые прилетят к цветам белой горчицы.

Чеснок

Чеснок станет вкуснее, если его поливать подсоленной водой. Необходимо использовать две ложки соли на 10 литров воды.

Фото: piqsels.com

Однако делать это можно в первой половине июня.

Морковь

Морковь необходимо регулярно поливать до тех пор, пока у нее не появятся всходы. Затем в течение 10-14 дней ее не увлажняют.

В результате корни лучше укрепятся в почве.

#Желтые новости
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