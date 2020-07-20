Коварство солнца: первая помощь при солнечных ожогах

Первые признаки солнечного ожога начинаю проявлять уже через полчаса после пребывания под активными солнечными лучами. Кожа краснеет и в местах поражения становится горячей, чувствительной и как будто немного припухает.
В дальнейшем могут появиться волдыри и зуд, подняться температура, начаться озноб. В тяжелых случаях может развиться шоковое состояние, обезвоживание, головная боль, общая слабость, рвота и тошнота почечная и сердечная недостаточность, может наступить летальный исход.
В случаях, когда солнцем поражается более 60% тела следует срочно обратиться за медицинской помощью. Заниматься самолечением при таких состояниях опасно для жизни человека.
Первая помощь
Начинать оказывать первую помощь при солнечных ожогах нужно без промедлений, поскольку определить степень тяжести поражения кожи в первые часы невозможно.
В первую очередь необходимо уйти с солнца в прохладное помещение или хотя бы укрыться в тени.
При возникновении тошноты и головокружения нужно сразу вызвать скорую помощь, в этом случае возможен не только ожог, но и тепловой удар.
Если таких симптомов нет, нужно как можно скорее принять прохладный, но не ледяной душ. Необходимо восполнять недостаток жидкости и пить много воды, только следите, чтобы она была не слишком холодной.
Если есть болевой синдром можно принять обезболивающий препарат. По возможности не выходите на улицу на следующий день в часы сильной солнечной активности.
Можно пропить в течении десяти дней комплекс витаминов А, Е и С, которые способствуют регенерации тканей.
Для местного лечения можно использовать мази с пантенолом, они избавляют от зуда и жжения, ускоряют регенерацию.
Чего делать нельзя
Первое, что приходит в голову, чтобы облегчить боль при солнечных ожогах, это приложить лед к пораженным участкам кожи. Но этого делать нельзя ни в коем случае. Лед может принести краткосрочное облегчение, но может спровоцировать отмирание поврежденного эпителия. Это чревато воспалением и продолжительным периодом реабилитации. Кроме того, после такого лечения на коже могут остаться шрамы.
Кроме того, лучше отказаться на время от использования щелочного мыла, скрабов и пилингов. Они могут истончать кожные покровы и провоцировать воспаление.
Крайне не рекомендуют врачи обрабатывать солнечные ожоги водкой или спиртом или использовать спиртосодержащие лосьоны. Спирт вызывает сильную потерю влаги, в то время, когда организм и так обезвожен.
Обрабатывать ожоги, протекающие в острой фазе, особенно с волдырями, вазелином маслами или жирным кремом также не стоит. Так вы закупорите поры на коже. Прокалывать волдыри, даже используя стерильную иглу также запрещено. Ведь в этом случае очень высока вероятность развития инфекции.
Избегайте пребывания на открытом солнце в период восстановления, носите одежду, защищающую вашу кожу от ультрафиолетовых лучей.