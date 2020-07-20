Коварство солнца: первая помощь при солнечных ожогах

Первое, что приходит в голову, чтобы облегчить боль при солнечных ожогах, это приложить лед к пораженным участкам кожи. Но этого делать нельзя ни в коем случае. Лед может принести краткосрочное облегчение, но может спровоцировать отмирание поврежденного эпителия. Это чревато воспалением и продолжительным периодом реабилитации. Кроме того, после такого лечения на коже могут остаться шрамы.