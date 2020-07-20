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На крышах домов начали загорать ростовчане

20 июля 2020, 12:21
Фото: vk.com/rostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону стали загорать на крышах домо в самом центре города, сообщили очевидцы в соцсети.

В городском паблике появилось фото с загорающим на крыше человеком. «Пляжный сезон на Большой Садовой или ещё один плюс частного дома перед квартирой», — написал автор снимка.

«Надувной бассейн еще и кайфушки, вот только люди с камерой везде и повсюду», — написала одна из горожанок и она в своем мнеии была не одинока.

«Очередной фотограф рукоблуд. Какая тебе разница, что она там делает и чем занимается?», — прокомментировал другой пользователь. «Уже нельзя на крыше собственного дома поваляться? Задолбали папарацци», — поддержал еще один ростовчанин.

Ранее на крыше недостроенного многоквартирного дома в Ростове устроили игры подростки.

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