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Пожилая женщина пострадала при столкновении двух иномарок в Таганроге

20 июля 2020, 10:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
Женщина 1960 года рождения получила травмы при столкновении Mercedes и Nissan Qashqai в Ростовской области, сообщили в региональном УГИБДД.

Инцидент произошел 19 июля в Таганроге на пересечении улицы Чехова и 10-го переулка. В 10.20 мск водитель Mercedes 1973 года рождения выехал на красный свет светофора и допустил столкновение с Nissan под управлением мужчины 1964 года рождения. В результате аварии пострадала пассажирка Nissan Qashqai.

Отмечается, что по факту ДТП проводят проверку.

В этот же день в Батайске столкнулись служебный автомобиль полиции и «ВАЗ-2107». В результате ДТП в больницу попали 36-летняя женщина и 5-летний ребенок. Женщина в последствии скончалась.

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#Новости#Происшествия
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