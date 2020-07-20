Пожилая женщина пострадала при столкновении двух иномарок в Таганроге

Инцидент произошел 19 июля в Таганроге на пересечении улицы Чехова и 10-го переулка. В 10.20 мск водитель Mercedes 1973 года рождения выехал на красный свет светофора и допустил столкновение с Nissan под управлением мужчины 1964 года рождения. В результате аварии пострадала пассажирка Nissan Qashqai.
Отмечается, что по факту ДТП проводят проверку.
В этот же день в Батайске столкнулись служебный автомобиль полиции и «ВАЗ-2107». В результате ДТП в больницу попали 36-летняя женщина и 5-летний ребенок. Женщина в последствии скончалась.