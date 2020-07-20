Прибыль фитнес-клубов от продажи абонементов упала на 30-40%

Газета «Известия» пишет, что со слов отраслевого представителя, спрос на вспомогательные услуги в клубах снизились на семьдесят процентов. Только треть клиентов посещают занятия и пользуются услугами, но только оплаченными до пандемии.
Отмечается, что по прогнозам Елены Силиной, к концу сентября — началу октября, по завершению оплаты отсроченных налогов и задолженностей по коммуналке, ожидается следующая волна банкротств. Этот факт может спровоцировать к закрытию до пятидесяти процентов компаний отрасли.