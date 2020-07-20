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Прибыль фитнес-клубов от продажи абонементов упала на 30-40%

20 июля 2020, 11:25
Фото: pxhere.com
Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила о том, что прибыль за оформление годовых клубных карт и абонементов в фитнес-индустрии на середину июля уменьшилась на тридцать-сорок процентов, в сравнении с теми же показателями прошлого года.

Газета «Известия» пишет, что со слов отраслевого представителя, спрос на вспомогательные услуги в клубах снизились на семьдесят процентов. Только треть клиентов посещают занятия и пользуются услугами, но только оплаченными до пандемии.

Отмечается, что по прогнозам Елены Силиной, к концу сентября — началу октября, по завершению оплаты отсроченных налогов и задолженностей по коммуналке, ожидается следующая волна банкротств. Этот факт может спровоцировать к закрытию до пятидесяти процентов компаний отрасли.

#Новости#Общество
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