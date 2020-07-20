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В Роскачество назвали опасные для человека виды рыб

20 июля 2020, 11:19
Фото: pxhere.com
В Роскачестве заявили об опасного рыбы из любого водоема в результате паразитов, выживших из-за недостаточной обработки.

Организацией были опрошены специалисты ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО). Так, они выяснили, \в каких рыбах чаще всего встречаются паразиты.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, личинки нематод, вызывающие анизакидоз, могут присутствовать в двадцати семействах промысловых морских рыб, ракообразных и моллюсков. Они встречаются в нототении, скумбрии, тунце, сардине, кете, горбуше и других.

Отмечается, что анизакидоз представляет собой опасное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт. У зараженного человека могут развиться язвы стенок желудка или тонкого кишечника.

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