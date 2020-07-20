В Роскачество назвали опасные для человека виды рыб

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, личинки нематод, вызывающие анизакидоз, могут присутствовать в двадцати семействах промысловых морских рыб, ракообразных и моллюсков. Они встречаются в нототении, скумбрии, тунце, сардине, кете, горбуше и других.