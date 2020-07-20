В Ростовской области ждут ливни с градом в конце июля

«С понедельника по пятницу, 27–31 июля, ожидается неустойчивая погода, кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах — ливни с градом», — сообщила собеседница. По ее данным, в это время будут дуть юго-западный и западный ветры со скоростью 7-12 метров в секунду. При грозах порывы достигнут 15-20 метров, в отдельных пунктах — до 23 метров.