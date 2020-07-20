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В Ростовской области ждут ливни с градом в конце июля

20 июля 2020, 12:49
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области с 27 по 31 июля прогнозируют неустойчивую погоду, рассказала корреспонденту RostovGazeta начальник отдела метеорологических и численных прогнозов Ростовского гидрометцентра Наталья Калюжная.

«С понедельника по пятницу, 27–31 июля, ожидается неустойчивая погода, кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах — ливни с градом», — сообщила собеседница. По ее данным, в это время будут дуть юго-западный и западный ветры со скоростью 7-12 метров в секунду. При грозах порывы достигнут 15-20 метров, в отдельных пунктах — до 23 метров.

«Температура воздуха ночью — 18-23 градусов выше нуля, по северу — до 15. Днем ожидается 25-30 тепла, по востоку — до 36», — сообщила эксперт. Она добавила, что в конце месяца, 30–31 июля, похолодает до 23-28 градусов.

В августе, по прогнозу синоптиков, температура воздуха и осадки будут в пределах нормы.

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