rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Ростова выделяют слишком мало денег на ливневки

20 июля 2020, 17:01
Фото: vk.com/rostovnadonu
В решении проблемы ливневой канализации в Ростове-на-Дону должны помочь областные власти, рассказал RostovGazeta политолог, руководитель отделения Общественного Комитета «За честные выборы» Владимир Белоконев.

По словам Белоконева, каждый год в городском бюджете на это выделяется слишком мало средств.

«С такими деньгами, это, конечно, не решение проблемы. Это - в лучшем случае ее купирование. Для решения же нужны очень серьезные деньги», - рассказал политолог.

Также эксперт отметил, что с инфраструктурой Ростова нужно многое делать с нуля, потому что нынешняя ливневая система - наследство 70 годов прошлого века. И она не справляется.

«Нужно не только предусмотреть грамотный отвод ливневых стоков из города. Нужно еще продумать систему их очистки, чтобы весь этот мазут и химия не попали в Дон. Сами понимаете объем задач. Это - отдельная большая программа, решать ее нужно, но только городом ее не решить. Тут нужна помощь области», - отметил политолог.

Напомним, ливни 17 июля привели к подтоплению ряда ростовских улиц, в том числе, сильно пострадала Малиновского. Власти Ростова решили увеличить диаметр коллектора на Малиновского, чтобы решить проблему с подтоплениями.

Материалы по теме
Отвечающую за ливневки структуру создадут в РостовеФургон провалился в ливневку в центре РостоваВ Ростове назвали стоимость решения проблем с ливневками
#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00