Власти Ростова выделяют слишком мало денег на ливневки

По словам Белоконева, каждый год в городском бюджете на это выделяется слишком мало средств.
«С такими деньгами, это, конечно, не решение проблемы. Это - в лучшем случае ее купирование. Для решения же нужны очень серьезные деньги», - рассказал политолог.
Также эксперт отметил, что с инфраструктурой Ростова нужно многое делать с нуля, потому что нынешняя ливневая система - наследство 70 годов прошлого века. И она не справляется.
«Нужно не только предусмотреть грамотный отвод ливневых стоков из города. Нужно еще продумать систему их очистки, чтобы весь этот мазут и химия не попали в Дон. Сами понимаете объем задач. Это - отдельная большая программа, решать ее нужно, но только городом ее не решить. Тут нужна помощь области», - отметил политолог.
Напомним, ливни 17 июля привели к подтоплению ряда ростовских улиц, в том числе, сильно пострадала Малиновского. Власти Ростова решили увеличить диаметр коллектора на Малиновского, чтобы решить проблему с подтоплениями.