Власти Ростова выделяют слишком мало денег на ливневки

«Нужно не только предусмотреть грамотный отвод ливневых стоков из города. Нужно еще продумать систему их очистки, чтобы весь этот мазут и химия не попали в Дон. Сами понимаете объем задач. Это - отдельная большая программа, решать ее нужно, но только городом ее не решить. Тут нужна помощь области», - отметил политолог.