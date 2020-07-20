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Высотки появятся на Береговой в Ростове

20 июля 2020, 17:23
Фото: pixabay.com
Дома в 25 этажей построит на улице Береговой в Ростове-на-Дону компания депутата Заксобрания Ростовской области, следует из документов на сайте горадминистрации.

Как пишет donnews.ru, разрешение на строительство в 2018 году получило ООО «Специализированный застройщик “Бриг”», которое принадлежит ООО «Газмаркет газозаправочные станции». Последним владеет ООО «Строительно-монтажное управление № 1», еще недавно принадлежащее Вадиму Джиоеву и Александру Шустанову, а теперь владельцы компании скрыты.

Вадим Джиоев является сыном депутата Заксобрания Ростовской области Асланбека Джиоева, который в недавнем прошлом и сам входил в число собственников компании. Подрядчик построит на Береговой, в том месте, где будущий благоустроенный Театральный спуск должен соединяться с продленной ростовской набережной, два дома на 598 и 713 квартир.

Ранее власти Ростова заявили, что новых высоток в районе набережной реки Дон больше строить не будут.

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