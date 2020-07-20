Высотки появятся на Береговой в Ростове

Вадим Джиоев является сыном депутата Заксобрания Ростовской области Асланбека Джиоева, который в недавнем прошлом и сам входил в число собственников компании. Подрядчик построит на Береговой, в том месте, где будущий благоустроенный Театральный спуск должен соединяться с продленной ростовской набережной, два дома на 598 и 713 квартир.