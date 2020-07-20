ЮЗТС запустит производство крупных деталей для атомных станций

Как сообщил агенству ТАСС исполнительный директор ЮЗТС Дмитрий Дмитренко, крупные обрабатывающие центры введут в эксплуатацию до конца 2020 года. Планируется, что они будут использоваться для изготовления деталей реакторов для атомных электростанций и крупных гребных винтов, применяемых в строительстве судов. «Задача на текущий год — ввести два обрабатывающих центра, очень больших, очень серьезных, очень дорогих, для обработки крупногабаритных деталей. Такие тяжелые детали есть в атомной энергетике, в судостроении, — сказал Дмитренко. — Мы сможем делать такую продукцию на заказ. И в целом завод расширит номенклатуру производства».