ЮЗТС запустит производство крупных деталей для атомных станций

Новые цехи позволят компании выпускать сложные по форме детали весом до 125 тонн, которые применяются в энергетике и судостроении
Как сообщил агенству ТАСС исполнительный директор ЮЗТС Дмитрий Дмитренко, крупные обрабатывающие центры введут в эксплуатацию до конца 2020 года. Планируется, что они будут использоваться для изготовления деталей реакторов для атомных электростанций и крупных гребных винтов, применяемых в строительстве судов. «Задача на текущий год — ввести два обрабатывающих центра, очень больших, очень серьезных, очень дорогих, для обработки крупногабаритных деталей. Такие тяжелые детали есть в атомной энергетике, в судостроении, — сказал Дмитренко. — Мы сможем делать такую продукцию на заказ. И в целом завод расширит номенклатуру производства».
Дмитрий Дмитренко уточнил, что речь идет о крупногабаритных деталях сложной формы, производить которые надо с высокой точностью. В качестве примеров исполнительный директор ЮЗТС привел гребные винты для крупных морских и океанических кораблей.
По словам топ-менеджера, сегодня Южный завод полностью загружен заказами из России. Например, до конца 2020 года планируется поставка двух крупных обрабатывающих центров на сумму более 100 млн рублей на отечественные машиностроительные заводы.
Экспортные контракты прорабатываются, но конкретных заказов пока нет. «Есть хорошие наработки по Казахстану и Туркменистану, есть запросы из Белоруссии на поставку нашего оборудования, — сообщил Дмитрий Дмитренко. — Есть даже запрос из Украины, что нас приятно удивило. Кроме того, на выставке в Египте было несколько контактов с местными заводами, которые заинтересовались продукцией ЮЗТС».
Исполнительный директор отметил, что сейчас почти все зарубежные переговоры заморожены из-за пандемии коронавируса.
ЮЗТС выпускает станки и обрабатывающие центры, которые востребованы во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, обороннопромышленный комплекс и металлургию. В последние годы аналогичное оборудование импортировалось. Сейчас, кроме расширения ассортимента за счет новой продукции, на предприятии идет глубокая модернизация ранее выпущенных станков. Заводу оказывается поддержка на региональном уровне. В частности, администрация Краснодарского края заключила соглашение с Южным заводом тяжелого станкостроения о модернизации производства. Согласно этому документу, до 2025 года ЮЗТС вложит в развитие более 3 млрд рублей собственных средств. Это — масштабный проект, получающий различные льготы и преференции.
Кроме того, в середине июня Минпромторг РФ предложил запустить программу субсидирования скидок покупателям продукции отечественного станкостроения, аналогичную программе, действующей в сельхозмашиностроении. Предпосылки для такой господдержки станкостроителей сейчас хорошие. По итогам 2019 года в целом в РФ, объем производства в этой сфере российского машиностроения вырос на 5%, а за первые четыре месяца 2020 года — на 30,5%. По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова. сейчас доля российской продукции на внутреннем рынке составляет 38%, примерно 10% от общего объема отечественных станков отправляется на экспорт.
ЮЗТС создан на базе бывшего завода им. Седина, в советское время поставлявшего токарно-карусельные станки в 65 стран мира. В настоящее время кубанские станкостроители восстанавливают утраченные позиции, их продукция востребована в России и за рубежом.