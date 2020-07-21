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Экс-начальника отдела полиции будут судить в Шахтах за мошенничество

21 июля 2020, 08:51
Фото: шахты.61.мвд.рф
В суд передали уголовное дело в отношении бывшего начальника уголовного розыска УМВД России по городу Шахты по подозрению в мошенничестве, сообщили в УСКР по Ростовской области.

По данным следствия, в конце мая 2020 года подозреваемый получил 80 тысяч рублей от мужчины, который находился в федеральном розыске. За это последнему пообещали то, что он останется на свободе.

«Принятие решения об избрании меры пресечения не входило в должностные обязанности полицейского. Он был задержан сотрудниками регионального УФСБ», — сказано в сообщении.

По факту мошенничества завели уголовное дело, сейчас все материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

Ранее в Ростовской области завели уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Батайску по факту превышения полномочий

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