Экс-начальника отдела полиции будут судить в Шахтах за мошенничество

По данным следствия, в конце мая 2020 года подозреваемый получил 80 тысяч рублей от мужчины, который находился в федеральном розыске. За это последнему пообещали то, что он останется на свободе.
«Принятие решения об избрании меры пресечения не входило в должностные обязанности полицейского. Он был задержан сотрудниками регионального УФСБ», — сказано в сообщении.
По факту мошенничества завели уголовное дело, сейчас все материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.
Ранее в Ростовской области завели уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Батайску по факту превышения полномочий