Еще четыре человека с коронавирусом умерли в Ростовской области

Скончались двое мужчин в возрасте 65 и 71 года, а также 90-летняя женщина. У них были заболевания сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, ушла из жизни 73-летняя женщина с нарушением обмена веществ и хроническим заболеванием почек. За весь период жертвами коронавируса стали 187 человек.
Прирост числа заболевших за сутки составил 123 пациента, выздоровели за это время 226 зараженных. Всего в области зарегистрировано 11657 случаев заболевания, врачи вылечили 9152 заболевших.
Отмечается, что в больницах остаются 773 местных жителей. Медицинским наблюдением охвачены 6,2 тысячи человек.