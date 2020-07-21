rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Еще четыре человека с коронавирусом умерли в Ростовской области

21 июля 2020, 08:10
Фото: vk.com/pravitelstvo61
В Ростовской области за последние сутки скончались четыре человека, болевших коронавирусной инфекцией, сообщили в правительстве региона.

Скончались двое мужчин в возрасте 65 и 71 года, а также 90-летняя женщина. У них были заболевания сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, ушла из жизни 73-летняя женщина с нарушением обмена веществ и хроническим заболеванием почек. За весь период жертвами коронавируса стали 187 человек.

Прирост числа заболевших за сутки составил 123 пациента, выздоровели за это время 226 зараженных. Всего в области зарегистрировано 11657 случаев заболевания, врачи вылечили 9152 заболевших.

Отмечается, что в больницах остаются 773 местных жителей. Медицинским наблюдением охвачены 6,2 тысячи человек.

Материалы по теме
Еще 115 человек заразились коронавирусом в Ростовской областиГорода с коронавирусом назвали в Ростовской областиКоронавирус выявили в центре занятости в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00