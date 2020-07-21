Гидрометцентр заявил, что на Ростовскую область надвигается шторм

Как пишет donday.ru, высотный циклон надвигается на весь европейский юг страны, осадки обрушатся на Ростовскую и Волгоградскую области, а также на Краснодарский и Ставропольский края. Одновременно на границах региона сохранится малая облачность, что не позволит сильно опуститься температуре воздуха.