Начальник противопожарной службы Ростовской области скончался из-за проблем с сердцем

Александру Кириченко было 56 лет. Причиной его смерти послужила сердечная недостаточность. Он возглавил противопожарную службу региона в 2012 году. И за восемь лет под началом Кириченко было построено 29 пожарных частей в различных районах Ростовской области, штат расширен до 555 человек, закуплено 139 единиц техники.
Александр Кириченко носил звание полковника внутренней службы и являлся ветераном пожарной охраны Ростовской области. В общей сложности он проработал в пожарной охране больше 30 лет, имел медали и нагрудные знаки.
У Александра Кириченко остались мать, жена и сын.