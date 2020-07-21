Начальник противопожарной службы Ростовской области скончался из-за проблем с сердцем

Александру Кириченко было 56 лет. Причиной его смерти послужила сердечная недостаточность. Он возглавил противопожарную службу региона в 2012 году. И за восемь лет под началом Кириченко было построено 29 пожарных частей в различных районах Ростовской области, штат расширен до 555 человек, закуплено 139 единиц техники.