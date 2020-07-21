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Начальник противопожарной службы Ростовской области скончался из-за проблем с сердцем

21 июля 2020, 11:10
Фото: dpchs.donland.ru
В Ростовской области скончался начальник региональной противопожарной службы Александр Кириченко, говорится в сообщении департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Александру Кириченко было 56 лет. Причиной его смерти послужила сердечная недостаточность. Он возглавил противопожарную службу региона в 2012 году. И за восемь лет под началом Кириченко было построено 29 пожарных частей в различных районах Ростовской области, штат расширен до 555 человек, закуплено 139 единиц техники.

Александр Кириченко носил звание полковника внутренней службы и являлся ветераном пожарной охраны Ростовской области. В общей сложности он проработал в пожарной охране больше 30 лет, имел медали и нагрудные знаки.

У Александра Кириченко остались мать, жена и сын.

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