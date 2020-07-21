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Подшипниковый завод в Ростове вместо ликвидации набирает сотрудников

21 июля 2020, 08:30
Фото: 10-gpz.ru
ОАО «Десятый подшипниковый завод» в Ростове-на-Дону не будет ликвидироваться, владелец сменил юрлицо и набирает новых сотрудников, сообщается на сайте предприятия.

В марте текущего года владелец ОАО «10-ГПЗ» («Десятый подшипниковый завод») принял решение о ликвидации. Однако в июле в Единый государственный реестр юридических лиц гендиректор завода внес сведения об отмене ранее принятого решения о ликвидации юридического лица.

Сейчас, как сообщается на сайте завода, предприятие набирает новых сотрудников.

Заводу требуются кладовщик, электромонтер, токарь и штамповщик. Заработная плата здесь составляет от 25 до 35 тысяч рублей. Получить комментарий у владельца завода пока не удалось.

В прошлом году выручка от продаж ОАО «10-ГПЗ» составила более 596 миллионов рублей, убыток — 36 миллионов рублей. В среднем на предприятии работают около 400 сотрудников.

Ранее в Ростове раскрыли собственника подшипникового завода.

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