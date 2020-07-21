Подшипниковый завод в Ростове вместо ликвидации набирает сотрудников

В марте текущего года владелец ОАО «10-ГПЗ» («Десятый подшипниковый завод») принял решение о ликвидации. Однако в июле в Единый государственный реестр юридических лиц гендиректор завода внес сведения об отмене ранее принятого решения о ликвидации юридического лица.
Сейчас, как сообщается на сайте завода, предприятие набирает новых сотрудников.
Заводу требуются кладовщик, электромонтер, токарь и штамповщик. Заработная плата здесь составляет от 25 до 35 тысяч рублей. Получить комментарий у владельца завода пока не удалось.
В прошлом году выручка от продаж ОАО «10-ГПЗ» составила более 596 миллионов рублей, убыток — 36 миллионов рублей. В среднем на предприятии работают около 400 сотрудников.