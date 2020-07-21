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Полезные лайфхаки, которые пригодятся ростовчанам в повседневной жизни

21 июля 2020, 12:59
Фото: pexels.com
Жители Ростова-на-Дону могут воспользоваться несколькими лайфхаками, которые облегчат повседневные заботы.

Порция макарон

Чтобы понять, сколько варить спагетти на одного человека, необходимо взять пластиковую бутылку. Нужно взять столько спагетти, сколько поместится в горлышко.

Фото: pexels.com

Холодильник

Прежде чем идти за покупками в магазин, желательно сфотографировать содержимое холодильника. Тогда не придется вспоминать, что уже есть, а что надо купить.

Сыр

Чтобы сыр не засох в холодильнике, нужно смазать его маслом. В результате появится защитный слой.

Фото: pexels.com

Мебель

Изъяны и царапины на мебель можно замаскировать. Для этого надо натереть их грецким орехом.

Фотография

Чтобы люди не моргнули на общей фотографии и тем самым не испортили снимок, есть небольшая хитрость. Надо попросить их закрыть глаза и открыть на счет три.

Фото: pexels.com

Подарок

Если надо подарить девушке подарок, но нет никаких мыслей по этому поводу, то следует ей сказать, что презент приобретен. Надо попросить ее угадать и наверняка она назовет то, что хочет.

#Желтые новости
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