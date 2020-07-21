Полезные лайфхаки, которые пригодятся ростовчанам в повседневной жизни

Порция макарон
Чтобы понять, сколько варить спагетти на одного человека, необходимо взять пластиковую бутылку. Нужно взять столько спагетти, сколько поместится в горлышко.
Холодильник
Прежде чем идти за покупками в магазин, желательно сфотографировать содержимое холодильника. Тогда не придется вспоминать, что уже есть, а что надо купить.
Сыр
Чтобы сыр не засох в холодильнике, нужно смазать его маслом. В результате появится защитный слой.
Мебель
Изъяны и царапины на мебель можно замаскировать. Для этого надо натереть их грецким орехом.
Фотография
Чтобы люди не моргнули на общей фотографии и тем самым не испортили снимок, есть небольшая хитрость. Надо попросить их закрыть глаза и открыть на счет три.
Подарок
Если надо подарить девушке подарок, но нет никаких мыслей по этому поводу, то следует ей сказать, что презент приобретен. Надо попросить ее угадать и наверняка она назовет то, что хочет.