«Ростелеком» совместно с мэрией Новочеркасска создадут «Умный город»

При работе над проектом «Умный город» будет создана совместная группа экспертов мэрии и «Ростелекома». Кроме них в нее будут приглашены представители научного и экспертного сообщества Ростовской области. Члены рабочей группы должны дать оценку, насколько возможно внедрение на практике этих и других предложений телекоммуникационной компании. Им предстоит определить приоритеты, а также объемы средств, которые понадобятся для реализации проекта. А также, за счет каких источников будут осуществляться его сегменты.