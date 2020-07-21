«Ростелеком» совместно с мэрией Новочеркасска создадут «Умный город»

Реализация проекта начнется с аудита, который проведут в муниципалитете эксперты телекоммуникационной компании и мэрии. Речь идет об оцифровке городской среды, различных системах, обеспечивающих каждодневную жизнь Новочеркасска и таких ее сторон, так безопасность граждан, сфера образования, здравоохранения и других.
По словам Сергея Мордасова, с течением времени в Ростовской области будет реализована целевая модель цифрового региона. Она предусматривает, что все территории области станут работать как одна экосистем.
«Один из ключевых принципов стандарта „Умный город“ — ориентация на человека» — говорит руководитель филиала «Ростелекома». В это понятие входит не только непосредственно развитие городской среды, но и повышение уровня доверия между жителями городов и местными администрациями. Кстати, в Новочеркасске сегодня уже реализован ряд деталей «умного города». Благодаря этому повысилась эффективность управления имеющимися у города ресурсами.
Для развития инфраструктуры Новочеркасска «Ростелеком» предлагает ряд цифровых решений. Это внедрение системы городского видеонаблюдения, программный сервис «Учет выполнения работ» и платформа «Цифровой двойник», благодаря которым сократится потребление энергоресурсов в учреждениях социальной сферы. Рассматривается возможность установки умных домофонов и бесплатного Wi-Fi в городских парках. Чтобы горожане начали принимать более активное участие в развитии и научились более эффективно взаимодействовать в решении таких вопросов с властью, запланирована работа платформы «Активный горожанин».
При работе над проектом «Умный город» будет создана совместная группа экспертов мэрии и «Ростелекома». Кроме них в нее будут приглашены представители научного и экспертного сообщества Ростовской области. Члены рабочей группы должны дать оценку, насколько возможно внедрение на практике этих и других предложений телекоммуникационной компании. Им предстоит определить приоритеты, а также объемы средств, которые понадобятся для реализации проекта. А также, за счет каких источников будут осуществляться его сегменты.
«В своих решениях мы будем прежде всего отталкиваться от потребностей горожан». — пообещал Юрий Лысенко. По его мнению, экономия на энергоресурсах даст возможность развиваться различным сферам социальной жизни Новочеркасска. А широкие возможности и опыт по цифровизации, которые есть у «Ростелекома» дают надежду на достижение самых амбициозных целей.
Ростовский филиал «Ростелекома» и администрация Новочеркасска давно взаимодействуют в решении различных вопросов, связанных с жизнью города. Так, по условиям энергосервисного контракта, цифровой провайдер заменил свыше девяти тысяч ламп на светодиодные. Были установлены и подключены к единой автоматизированной системе управления 210 распределительных шкафов. Благодаря «Ростелекому», в городе появились цифровые медицинские сервисы. А в муниципальную систему образования был внедрен сервис «Электронная школа».
Подписание соглашения о реализации проекта «Умный город» даст новые возможности взаимодействия между «Ростелекомом» и муниципалитетом.