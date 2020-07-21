Ростов одним из первых может возобновить международные авиаперелеты

В соответствии с планом восстановления международного авиасообщения, перелеты за границу в числе первых возобновят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Ростов-на-Дону. Города выбирались исходя из принципа — один крупный аэропорт на макрорегион.
До того, как авиасообщение в России полностью восстановится эти аэропорты будут выполнять роль хабов, отправиться за границу можно будет только из них.
После того, как будет запущен первый этап восстановления авиасообщения, Роспотребнадзор, Росавиация и МИД каждые 14 дней будут проводить мониторинг ситуации и определять перечень стран, в которые разрешены перелеты. Однако дата запуска международного авиасообщения еще не определена.