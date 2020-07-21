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Ростов одним из первых может возобновить международные авиаперелеты

21 июля 2020, 12:07
Фото: wikimedia.org
Ростовский аэропорт Платов может войти в список воздушных гаваней, которые первые возобновят международное авиационное сообщение, сообщают «Известия» со ссылкой на документ Росавиации.

В соответствии с планом восстановления международного авиасообщения, перелеты за границу в числе первых возобновят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Ростов-на-Дону. Города выбирались исходя из принципа — один крупный аэропорт на макрорегион.

До того, как авиасообщение в России полностью восстановится эти аэропорты будут выполнять роль хабов, отправиться за границу можно будет только из них.

После того, как будет запущен первый этап восстановления авиасообщения, Роспотребнадзор, Росавиация и МИД каждые 14 дней будут проводить мониторинг ситуации и определять перечень стран, в которые разрешены перелеты. Однако дата запуска международного авиасообщения еще не определена.

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