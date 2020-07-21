Ростов одним из первых может возобновить международные авиаперелеты

После того, как будет запущен первый этап восстановления авиасообщения, Роспотребнадзор, Росавиация и МИД каждые 14 дней будут проводить мониторинг ситуации и определять перечень стран, в которые разрешены перелеты. Однако дата запуска международного авиасообщения еще не определена.