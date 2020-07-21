Ростовская область стала 22-й в России по уровню жизни

По итогам исследования Ростовская область набрала 4,6 балла при среднем показателе по стране в 4,66. Выше всего в Ростовской области оценили климатические условия, в семь баллов. По 5,6 и 5,5 балла соответственно заработали оборот розничной торговли на душу населения и соотношение банковских депозитов на душу населения к средней заработной плате.