Ростовская область стала 22-й в России по уровню жизни

При составлении рейтинга учитывали десять показателей, среди которых оборот розничной торговли на душу населения, соотношение численности школьников и педагогов, жителей, врачей и общей площади жилья, населения. Также брали в расчет климатические условия, долю занятых с официальным доходом и другие критерии.
По итогам исследования Ростовская область набрала 4,6 балла при среднем показателе по стране в 4,66. Выше всего в Ростовской области оценили климатические условия, в семь баллов. По 5,6 и 5,5 балла соответственно заработали оборот розничной торговли на душу населения и соотношение банковских депозитов на душу населения к средней заработной плате.
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург с семью баллами, на втором Москва, замыкает тройку лидеров Белгородская область. Из южных регионов результат лучше Ростовской области показал только Краснодарский край, который занял шестую строчку рейтинга с 5,26 балла.
В конце рейтинга качества жизни оказались Республика Алтай, Карачаево-Черкессия и Республика Тыва.
Кроме того, Ростовская область вошла в десятку российских регионов, жители которых чаще других смотрят ЛГБТ-порно.