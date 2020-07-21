Устроившего в пробке стрельбу мужчину оштрафовали в Ростове

ЧП произошло на проспекте Нагибина возле дома № 2. Водитель Hyundai, находясь в пробке, не выдержал долгого ожидания и начал стрелять в воздух из пистолета. Сотрудники ДПС находились поблизости, нарушителя удалось привлечь к ответственности.
«Нарушитель привлечен к ответственности по статье КоАП РФ 20.13 „Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах“. Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств», — рассказали в ведомстве.
За нарушение части 2 статьи КоАП РФ 20.13 «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах» мужчина выплатит штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Также его могут лишить права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет.