Устроившего в пробке стрельбу мужчину оштрафовали в Ростове

За нарушение части 2 статьи КоАП РФ 20.13 «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах» мужчина выплатит штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Также его могут лишить права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет.