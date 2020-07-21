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В число любителей гей-порно вошли жители Ростовской области

21 июля 2020, 07:14
Фото: pexels.com
Ростовская область вошла в десятку российских регионов, жители которых чаще других смотрят ЛГБТ-порно, инфографику составили по запросу ресурса Tjournal.ru и Telegram-канала «Тот парень с порнозависимостью».

Как пишет donnews.ru, Ростовская область заняла девятое место среди регионов, из которых поступает наибольшее число запросов на ролики по ЛГБТ-тематике. Причем в рейтинге не все российские регионы, а только 25 с наибольшим числом интересующихся.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, также в списке Московская, Свердловская, Челябинская и Новосибирская области, Татарстан с Башкирией.

Наибольший прирост интереса к гей-порно за последние годы зафиксировали на Чукотке, +80%, также больше интересоваться такой тематикой стали жители Еврейской автономной области и Бурятии.

Ранее «пресс-секретарь» мэра Ростова заявила о большой конкуренции в порно.

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