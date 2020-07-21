В число любителей гей-порно вошли жители Ростовской области

Как пишет donnews.ru, Ростовская область заняла девятое место среди регионов, из которых поступает наибольшее число запросов на ролики по ЛГБТ-тематике. Причем в рейтинге не все российские регионы, а только 25 с наибольшим числом интересующихся.
Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, также в списке Московская, Свердловская, Челябинская и Новосибирская области, Татарстан с Башкирией.
Наибольший прирост интереса к гей-порно за последние годы зафиксировали на Чукотке, +80%, также больше интересоваться такой тематикой стали жители Еврейской автономной области и Бурятии.