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Виновных в гибели семилетнего мальчика нашли в Ростове

21 июля 2020, 06:08
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону стали известны подробности гибели ребенка после удара током, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, в воскресенье вечером ребенок играл на детской площадке по улице Таганрогской и пытался перелезть через бетонный парапет. Он дотронулся до железного столба и получил удар током.

Мальчик упал с высоты более двух метров и получил травмы головы. Через некоторое время он скончался.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Надзорное ведомство взяло ход расследования под контроль.

«Товариществом собственников жилья „Восход“ не были приняты меры к своевременному выявлению и устранению неисправностей на детской игровой площадке», — говорится в публикации.

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#Новости#Происшествия
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