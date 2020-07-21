Виновных в гибели семилетнего мальчика нашли в Ростове

Напомним, в воскресенье вечером ребенок играл на детской площадке по улице Таганрогской и пытался перелезть через бетонный парапет. Он дотронулся до железного столба и получил удар током.
Мальчик упал с высоты более двух метров и получил травмы головы. Через некоторое время он скончался.
По факту произошедшего завели уголовное дело. Надзорное ведомство взяло ход расследования под контроль.
«Товариществом собственников жилья „Восход“ не были приняты меры к своевременному выявлению и устранению неисправностей на детской игровой площадке», — говорится в публикации.