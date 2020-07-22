Достойную жизнь пенсионерам пообещал губернатор Ростовской области

Posted 22 июля 2020, 14:14
Published 22 июля 2020, 14:14
Modified 18 сентября 2022, 10:37
Updated 18 сентября 2022, 10:37
«Задача власти — использовать все ресурсы для создания старшему поколению достойных условий жизни, независимо от места жительства нуждающегося человека, будь то город, райцентр или отдаленный населенный пункт», — заявил глава региона на прошедшем в среду расширенном заседании правительства.
В области реализуют нацпроект «Демография», на сегодняшнем этапе которого приоритетными являются задачи по организации доставки жителей старше 65 лет в больницы для диспансеризации, развития службы «социального такси», внедрения системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, а также открытия пунктов проката технических средств реабилитации.
Кроме того, важным является привлечение в сферу социального обслуживания негосударственных организаций, таких компаний в области уже 185.