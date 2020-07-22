Достойную жизнь пенсионерам пообещал губернатор Ростовской области

В области реализуют нацпроект «Демография», на сегодняшнем этапе которого приоритетными являются задачи по организации доставки жителей старше 65 лет в больницы для диспансеризации, развития службы «социального такси», внедрения системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, а также открытия пунктов проката технических средств реабилитации.