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Posted 22 июля 2020, 14:14

Published 22 июля 2020, 14:14

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

Достойную жизнь пенсионерам пообещал губернатор Ростовской области

Достойную жизнь пенсионерам пообещал губернатор Ростовской области

22 июля 2020, 14:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Создать старшему поколению достойные условия жизни пообещал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Задача власти — использовать все ресурсы для создания старшему поколению достойных условий жизни, независимо от места жительства нуждающегося человека, будь то город, райцентр или отдаленный населенный пункт», — заявил глава региона на прошедшем в среду расширенном заседании правительства.

В области реализуют нацпроект «Демография», на сегодняшнем этапе которого приоритетными являются задачи по организации доставки жителей старше 65 лет в больницы для диспансеризации, развития службы «социального такси», внедрения системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, а также открытия пунктов проката технических средств реабилитации.

Кроме того, важным является привлечение в сферу социального обслуживания негосударственных организаций, таких компаний в области уже 185.

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