Михаил Мишустин: на поддержку россиян с детьми направили 600 млрд рублей

Глава правительства начал свою речь с перечисления базовых ценностей, согласно которым Кабмин строит свою работу. В том числе Мишустин назвал такие приоритеты в работе, как нужды граждан, ведение открытого диалога, совместная работа на результат.
Как полагает премьер, последствия кризиса, вызванного эпидемией COVID-19 и карантином, немного смягчили меры поддержки, оказанные гражданам и предприятиям, сообщают "Новые известия".
«Кризис затронул каждого, упали доходы людей, существенный урон понес бизнес, в частности целые отрасли. Особенно трудно пришлось тем, кто потерял рабочее место, а также семьям с детьми. Мы предприняли все, что от нас зависит, чтобы финансовая помощь была оперативно получена конкретными адресатами», - уточнил глава Кабмина.
Как гласят данные, на финансовую поддержку пустили приблизительно 600 миллиардов рублей. В целом помощь была оказана семьям, в которых воспитываются более 26,5 миллиона детей.
«Мы обязаны были позаботиться о них. В это сложное время решения приходилось принимать своевременно», - подчеркнул глава правительства.
Но пандемия коронавируса оказала мощное воздействие на рынок труда. По официальным статистическим данным, около 3 миллионов граждан потеряли работу. Количество безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в 3,5 раза.
Учитывая сложившуюся ситуацию, Кабинет министров решил продлить на три месяца период выплат пособий для тех, кто потерял работу до начала эпидемии коронавируса. Отмечается, что меры поддержки затронули и более чем 13 тысяч индивидуальных предпринимателей, которым пришлось закрыть свой бизнес после 1 марта.
Практику удаленных проверок бизнеса продолжат и после пандемии коронавируса. Для сокращения издержек бизнеса в период пандемии было решено на время отказаться от проведения почти всех видов проверок компаний. Кроме этого, Мишустин напомнил о реализации принципа «лицензия автоматом», когда различную разрешительную документацию продлили автоматически.
В отдельности Мишустин сакцентировал внимание на вопросе устойчивости экономики.
Он пояснил, что с самого начала эпидемии, в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, «правительственные меры были последовательными и системными».
«Мы понимали, что перед нами поставили задачу быстрого преодоления спада и возврата к росту экономики, уровню доходов населения. Это нужно было для достижения национальных целей развития», - подвел итоги премьер.
Также он добавил, что предпринятые во время сложной ситуации меры сейчас стали стратегией общенационального плана по восстановлению экономики.