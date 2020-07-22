Михаил Мишустин: на поддержку россиян с детьми направили 600 млрд рублей

«Кризис затронул каждого, упали доходы людей, существенный урон понес бизнес, в частности целые отрасли. Особенно трудно пришлось тем, кто потерял рабочее место, а также семьям с детьми. Мы предприняли все, что от нас зависит, чтобы финансовая помощь была оперативно получена конкретными адресатами», - уточнил глава Кабмина.