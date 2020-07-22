Пятнам бой: как удалить следы дезодоранта с черной одежды

Пятна на черной одежде
Собираясь впопыхах многие надевают одежду, не дожидаясь, когда высохнет дезодорант, а в результате содержащийся в них тальк остается на ткани.
Проще всего удалить свежие пятна. Их можно попробовать натереть обычным хозяйственным мылом и оставить на несколько часов. Хозяйственное мыло можно заменить жидкостью для мытья посуды. После этого постирайте одежду,как обычно. Для деликатных тканей используйте специальное средство или шампунь
Если пятно застарелое можно отстирать его водкой или спиртом.просто налейте немного спирта на ткань и потрите. При сильных загрязнениях можно оставить на несколько часов.
Также для удаления пятен от дезодоранта подойдет обычная поваренная соль. Намочите место с пятном и посыпьте его солью, вотрите ее в ткань и оставьте на 8-10 часов. После этого одежду можно постирать.
Нередко для выведения пятен используют столовый уксус, от следов дезодоранта он тоже может помочь. Просто поместите вещь в таз и налейте в него уксус. Подержите одежду в тазу минут 30. Если загрязнения сильные, можно оставить и на несколько часов.
Лимон можно использовать только для таких тканей, которые не линяют. Сок половины лимона следует выдавить на пятно и потереть. Дальше вещь можно простирнуть с мылом или порошком.
Жёлтые пятна
Сложнее всего вывести пятно от дезодоранта, который успел смешаться с потом. Можно попробовать избавиться от таких разводов при помощи соды и перекиси водорода. Смешайте их в пропорции 2:1 и нанесите эту кашицу на ткань. Постирайте через пару часов.
Если первый способ не поможет, воспользуйтесь обычным аспирином, который найдется в любой аптечке. Растолките в чашке несколько таблеток в порошок и вотрите его в места загрязнений. Оставьте на два часа и постирайте. Для деликатных тканей лучше приготовить раствор две таблетки на 100 миллилитров воды.
Нашатырный спирт также может помочь избавиться от желтых противных пятен. Разведите его водой один к одному и смочите в нем пятно. Используйте перчатки.
И, самое важное, прежде чем испытать один из наших способов, протестируйте средство на незаметном участке одежды, чтоб не испортить ее.