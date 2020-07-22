Пятнам бой: как удалить следы дезодоранта с черной одежды

Если первый способ не поможет, воспользуйтесь обычным аспирином, который найдется в любой аптечке. Растолките в чашке несколько таблеток в порошок и вотрите его в места загрязнений. Оставьте на два часа и постирайте. Для деликатных тканей лучше приготовить раствор две таблетки на 100 миллилитров воды.