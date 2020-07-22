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Сговор при установке камер видеонаблюдения выявили в Ростове

22 июля 2020, 14:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
Картельный сговор при проведении торгов на установку видеосистем и пунктов контроля за дорожным движением выявили в Ростове-на-Дону, сообщило региональное УФАС.

В сговоре в качестве заказчиков участвовали МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону», городской Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения, а в качестве подрядчиков ООО «Техноцентр» и ООО «Регстройзаказчик».

Действуя согласно сговору, ООО «Техноцентр» победило в торгах после отказа от участия ООО «Регстройзаказчик».

«Сумма заключенных договоров с субподрядчиками составила 330 миллиона рублей, в то время как стоимость контракта на закупках — 549 миллиона рублей», — сказано в сообщении антимонопольной службы.

Кроме того, оплату подрядчик проводил через иностранную организацию в рамках договора факторинга, в итоге до субподрядчиков дошло на 121 миллион рублей меньше первоначальной суммы.

Отмечается, что всем участникам сговора грозит штраф в сумме, равной половине стоимости муниципального контракта.

Ранее суд в Ростове подтвердил картельный сговор на пиаре чиновников.

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