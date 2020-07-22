Уголовное дело возбудили по факту ДТП с машиной полицией с двумя жертвами в Батайске

Инцидент произошел 19 июля, на пересечении Куйбышева и Ленинградской столкнулись ВАЗ-2107 и служебный автомобиль полиции.
По версии следствия, виноват водитель легковушки, который проехал на красный свет светофора. В результате аварии пассажиры ВАЗа, 36-летняя женшина и ее пятилетний сын, попали в больницу, где позже скончались.
«В настоящее время следствием назначено проведение судебно-медицинских, автотехнической экспертиз, допрашиваются свидетели произошедшего», — сказано в сообщении следкома.