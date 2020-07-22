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Уголовное дело возбудили по факту ДТП с машиной полицией с двумя жертвами в Батайске

22 июля 2020, 12:54
Фото: rostov.sledcom.ru
В Батайске возбудили уголовное дело по факту аварии с участием автомобиля полиции, в котром погибли молодая женщина и ее пятилетний сын, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Инцидент произошел 19 июля, на пересечении Куйбышева и Ленинградской столкнулись ВАЗ-2107 и служебный автомобиль полиции.

По версии следствия, виноват водитель легковушки, который проехал на красный свет светофора. В результате аварии пассажиры ВАЗа, 36-летняя женшина и ее пятилетний сын, попали в больницу, где позже скончались.

«В настоящее время следствием назначено проведение судебно-медицинских, автотехнической экспертиз, допрашиваются свидетели произошедшего», — сказано в сообщении следкома.

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#Новости#Происшествия
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