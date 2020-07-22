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Posted 22 июля 2020, 10:38

Published 22 июля 2020, 10:38

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

В Москве более 1,1 тыс. человек вылечились от коронавируса за сутки

В Москве более 1,1 тыс. человек вылечились от коронавируса за сутки

22 июля 2020, 10:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Москве за суточный период после прохождения курса терапии от новой коронавирусной инфекции вылечились 1 168 человек. При этом общее количество выздоровевших в городе достигло 172 939.

Об этом журналистам рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает RNS.

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