В Москве более 1,1 тыс. человек вылечились от коронавируса за сутки

В Москве за суточный период после прохождения курса терапии от новой коронавирусной инфекции вылечились 1 168 человек. При этом общее количество выздоровевших в городе достигло 172 939.

Об этом журналистам рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает RNS.