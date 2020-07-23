«Россети» полностью обеспечили потребность в «умных» счётчиках

Из текста Федерального закона № 522 следует, что с потребителей снимается обязанность приобретать счетчики и платить за их установку. С первого июля 2020 года этим должны заниматься сетевые компании и гарантирующие поставщики. Также в Законе говорится, что начиная с 2022 года систему учета нужно будет вести исключительно на базе «умных» счетчиков. «Россети» решили приступить к их внедрению заранее.