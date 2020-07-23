«Россети» полностью обеспечили потребность в «умных» счётчиках

Группа компаний начала подготовку к вступлению в силу федерального закона с 2018 года. По словам генерального директора «Россетей» Павла Ливинского, его структура провела серьезную работу с поставщиками. Например, в рамках партнерских отношений холдинга «Россети» и государственной корпорации «Ростех» удалось запустить производства, которые позволяют обеспечить потребность в «умных» счетчиках, сообщает телеграм-канал «Россети».
Так, на данный момент «умными» счетчиками оснащены уже 15% точек коммерческого учета. Речь идет о порядка 2,7 миллиона приборов. До начала 2031 года «Россети» хотят внедрить около 18 миллионов подобных приборов учета. Об этом информируют «Новые известия».
Потребители почувствуют выгоду от интеллектуального учета. Она прежде всего выразится в получении точных и быстрых сведений о количестве потребляемого электричества. Россияне смогут сами управлять объемами и, как следствие, ценой электроэнергии. Помимо этого, возрастут качество услуг и надежность подачи электричества.
Энергетическая компания благодаря внедрению «умных» счетчиков сможет сократить потери и операционные издержки. Платежная дисциплина потребителей вырастет. Все это положительно отразится на производительности труда.
Из текста Федерального закона № 522 следует, что с потребителей снимается обязанность приобретать счетчики и платить за их установку. С первого июля 2020 года этим должны заниматься сетевые компании и гарантирующие поставщики. Также в Законе говорится, что начиная с 2022 года систему учета нужно будет вести исключительно на базе «умных» счетчиков. «Россети» решили приступить к их внедрению заранее.