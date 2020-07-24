Голубев призвал власти объединиться для сохранения водных ресурсов Дона

В обсуждении были также задействованы заместитель главы Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров, замглавы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, ученые, в частности из Российской академии наук.
«От поддержания равновесия экосистемы Цимлянского водохранилища и нижнего Дона зависит снабжение водой большого числа граждан, работа предприятий сферы сельского хозяйства и промышленности, крупнейших объектов энергетической инфраструктуры, сохранение водных биоресурсов, рыболовство, судоходство. В результате от сохранения экосистемы будет зависеть социально-экономическое развитие регионов», — заявил о важности обсуждаемой темы губернатор Дона.
Как сообщает donland, в последние годы эксперты отмечают недостаточный приток воды в Цимлянское водохранилище и нижний Дон. Например, весной этого года приток составлял только треть от нормы. При этом потребление воды не уменьшается. В год показатель составляет 3,1 млрд кубических метров. Большая часть пускается на потребности сельхозотрасли (56%), а также для нужд предприятий энергетического сектора (31%), хозяйственные нужды и обеспечение водой населения (11%).
В Ростовской области претворяются в жизнь системные меры, направленные на нормализацию ситуации с водными ресурсами, подчеркнул глава региона.
На цели реконструкции Донского магистрального канала, обновление систем мелиорации только за последние пять лет было инвестировано более 5,5 млрд. рублей. Было расчищено 60 км русел малых рек. На цели строительства и реконструкции очистных сооружений в 2020–2021 годах запланировали выделить 2,5 млрд рублей. За пятилетний период на развитие рыбохозяйственного комплекса направили около 400 млн рублей. Объемы запасов особо ценных рыб за указанный период, согласно оценкам специалистов, увеличились в 2,5 раза.
Работу в этом направлении следует продолжить, а главное — применить комплексный, системный подход и совместные усилия, убежден Василий Голубев.
Сложные вопросы, связанные с обеспечением бесперебойной работы водохозяйственного комплекса нижнего Дона и пополнением запасов водных биоресурсов, следует взять под личный контроль главам местных ведомств, дал поручение губернатор.
Областному природоохранному ведомству глава региона распорядился направить в Минприроды РФ инициативы по комплексу мер в сфере водных отношений.
Министерству жилищно-коммунального хозяйства области нужно будет изучить вопрос включения в Федеральную государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», мероприятий по строительству, реконструкции и капремонту очистных сооружений системы канализации Ростовской области.
Минсельхозу предстоит обеспечить выпуск молоди растительноядных видов рыб — на цели биомелиорации естественных водоемов.
Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства должен будет провести весной будущего года наблюдение за эффективностью работы рыбопропускных сооружений, низконапорных плотин нижнего Дона при маловодном периоде.
Главному бассейновому управлению по рыболовству и сохранению водных биоресурсов», «Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии» и их филиалам рекомендовано и далее вести работу, направленную на увеличение объема выпуска водных биоресурсов в естественные водоемы области.
«Исключительно благодаря общим усилиям можно добиться того, чтобы сохранить природные ресурсы Дона», — подвел итоги Василий Голубев.
В результате, участниками конференции было принято решение направить обращение к правительству РФ, Академии наук РФ, а также главам и парламентам 15 субъектов РФ, по территории которых течет Дон, с предложением разработать не только комплексные программы по оздоровлению реки для регионов, но также создать и аналогичную федеральную программу.