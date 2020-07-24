Голубев призвал власти объединиться для сохранения водных ресурсов Дона

Как сообщает donland, в последние годы эксперты отмечают недостаточный приток воды в Цимлянское водохранилище и нижний Дон. Например, весной этого года приток составлял только треть от нормы. При этом потребление воды не уменьшается. В год показатель составляет 3,1 млрд кубических метров. Большая часть пускается на потребности сельхозотрасли (56%), а также для нужд предприятий энергетического сектора (31%), хозяйственные нужды и обеспечение водой населения (11%).