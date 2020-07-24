Как избавиться от похмелья

Что съесть и выпить?
Есть несколько народных рецептов, которые могут в короткие сроки дать хороший результат. Так, большим количеством микроэлементов обладают бананы. Не стоит от них отказываться.
Можно приготовить лимонад в домашних условиях. Надо выдавить несколько лимонов и залить водой, сахар лучше не добавлять.
Утолит жажду и уберет головную боль коктейль из сока квашеной капусты, томатного сока и тмина. Есть еще один чудодейственный коктейль, состоящий из апельсинового сока, 100 граммов меда, одного белка и лимона. Все это надо перемешать и залпом выпить.
Вывести токсины из организма помогут несколько ложек меда.
Что еще предпринять?
Если не получается поспать, то можно побольше двигаться. Это активизирует важные процессы в организме и продукты распада алкоголя выйдут намного быстрее.
Если есть возможность, то лучше сходить в баню. После ее посещения станет намного лучше.
Похмелье частично могут снять прогулки на природе.
Профилактика
Есть меры профилактики, за которые организм потом скажет спасибо. Перед началом застолья надо сделать себе коктейль из стакана молока, столовой ложки оливкового масла и сырого яйца.
Во время праздника надо хорошо закусывать и не мешать различные напитки.
Как избавиться от перегара
Для этого нужно пить много воды, которая будет выходить вместе с продуктами распада алкоголя. Поможет белковая пища - мясо, яйца, нежирный творог. Печень быстрее переработает остатки этанола.