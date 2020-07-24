Как избавиться от похмелья

Утолит жажду и уберет головную боль коктейль из сока квашеной капусты, томатного сока и тмина. Есть еще один чудодейственный коктейль, состоящий из апельсинового сока, 100 граммов меда, одного белка и лимона. Все это надо перемешать и залпом выпить.