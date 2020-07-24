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В августе станет известно, пойдут ли дети Ростовской области в школу 1 сентября

24 июля 2020, 09:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Решение о сроках начала учебного года и его формате в Ростовской области примут в августе, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

В августе решение о том, когда начнется новый учебный год, будет приниматься на федеральном уровне, но каждый регион будет исходить из собственной эпидемиологической ситуации. По словам Ковалева, точно станет известно на рубеже первой и второй декады августа.

Ситуация с коронавирусом в Ростовской области, как сообщил главный санврач, остается напряженной, каждый день выявляют больше сотни новых случаев. Кроме того, резко подскочила заболеваемость инфекцией, до 286 случаев на 100 тысяч населения на 24 июля, и коэффициент распространения коронавируса (1,17 на пятницу).

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