Жители Аксая в 2021 году получат альтернативный выезд к М-4 «Дон»

Работы проходят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На них потратят 156,6 миллиона рублей.
Первый этап строительства завершится в 2020 году. К сентябрю 2021 года местные жители получат альтернативный выезд к трассе.
«Сейчас жители, возвращаясь в Аксай со стороны ТЦ „МЕГА“, вынуждены заезжать в свой город через Ростов. Новая магистраль поможет значительно уменьшить путь», — заявил глава Минтранса региона Андрей Иванов.
Отмечается, что длина дороги составит 2,2 километра. Предусмотрены тротуары и освещение.