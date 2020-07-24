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Жители Аксая в 2021 году получат альтернативный выезд к М-4 «Дон»

24 июля 2020, 10:17
Фото: donland.ru
В Аксае проходит строительство северного подъезда к городу от 1054 километра трассы М-4 «Дон», сообщили в правительстве Ростовской области.

Работы проходят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На них потратят 156,6 миллиона рублей.

Первый этап строительства завершится в 2020 году. К сентябрю 2021 года местные жители получат альтернативный выезд к трассе.

Фото: donland.ru

«Сейчас жители, возвращаясь в Аксай со стороны ТЦ „МЕГА“, вынуждены заезжать в свой город через Ростов. Новая магистраль поможет значительно уменьшить путь», — заявил глава Минтранса региона Андрей Иванов.

Отмечается, что длина дороги составит 2,2 километра. Предусмотрены тротуары и освещение.

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