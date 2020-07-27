rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июля 2020, 06:15

Published 27 июля 2020, 06:15

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

Фильтры для воды в Ростовской области и Краснодарском крае

Фильтры для воды в Ростовской области и Краснодарском крае

27 июля 2020, 06:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Качество жизни человека определяется несколькими факторами.

Состояние экологии в месте проживания, материальный достаток семьи, доступность качественного медицинского обслуживания — эти и многие другие моменты влияют на уровень жизни семьи. Самым оптимальным для человека является возможность влиять на все эти факторы, управляя ими всеми доступными способами.

Основной потребностью человека является питание, без этого его не будет интересовать ни комфорт жизни, ни самореализация или творчество. В составе пищи важный элемент — вода. Она требуется для приготовления еды, напитков и других бытовых нужд. Поэтому качество используемой воды напрямую влияет на состояние здоровья человека и способно как усугубить болезни, так и наоборот предотвратить их. Текущая экологическая ситуация в большинстве стран мира, особенно урбанизированный, далеко не всегда позволяет использовать добываемую воду в пищевых целях. И здесь на помощь людям приходит специальный фильтр для питьевой воды, который способен улучшить качество этой важной для человека жидкости.

Специальная многоступенчатая система очистки воды может защитить сразу от нескольких видов загрязнений:

  • Нерастворимые примеси. Вода в трубах, поступающая в дома, далека от идеальной. Из-за большого возраста коммуникаций в неё может попадать ржавчина, а из-за плохой очистки на водонасосных станциях в вобле может оказаться песок или другая твёрдая примесь.
  • Излишки химических элементов. Слишком высокое содержание солей, твёрдые металлы и другие небезопасные для организма вещества в воде также можно отфильтровать. Для этого в системе очистки используются различные фильтры, каждый направлен на защиту от определенного вида веществ.
  • Вредные микроорганизмы. Живые организмы в воде также не желательны, ведь они могут стать возбудителями болезней. Фильтры обратного осмоса способны уловить в воде и таких непрошенных гостей, закрыв им доступ к потребителям.

Финальной стадией подготовки воды к употреблению является корректировка ее вкусовых качеств. Можно удалить неприятный запах, а фильтр умягчитель позволяет корректировать PH. После такой тщательной очистки вода становится пригодной для употребления даже в сыром виде.

МагазиныФильтромир помогут подобрать систему очистки воды для любого объекта. Если предприятию требуется установка промышленного осмоса — специалисты компании выберут наиболее подходящий вариант. При этом поставщик работает и с готовыми анализами воды: вы можете предоставить данные из лаборатории, где изучался состав вашей воды, а сотрудники фирмы сделают выгодное предложение по установке системы фильтрации воды с учетом указанных параметров.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика